NeuroFormat eğitimi 2-3 Haziran’da Recrea Akademi’de

Beyin; hayatta karşımıza çıkan pek çok olaya ve duruma olumsuzluk anlamı katan, sadece bir organ. Hayatı yaşanılır ve keyifli kılan ise yine beyin. Daha verimli bir yaşam için zorluklara çözüm yöntemleri sunan yazar ve teorisyen Barış Muslu, Recrea Akademi’de 2-3 Haziran tarihlerinde katılımcılarla bir araya geliyor.

İki gün süren etkinlikte uygulamalı eğitim veren Muslu, tüm korkulardan panik atağa, kilo sorunlarından diyabete, yüksek tansiyondan romatizmaya, vertigodan aşk acısına, alerjilerden kalp krizine ve hatta kansere kadar tüm hastalıkları beynimizin gücünü kullanarak kendi kendimizi iyileştirebilmenin yöntemini anlatıyor. Eğitim, ev hanımından üniversite öğrencisine, doktordan psikoloğa ve alanında uzman kişilere kadar geniş katılımla gerçekleşiyor. Ayrıca Barış Muslu’nun kurduğu NeuroFormat sistemi ile birçok ünlü isim de korkularını yenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi 30 yıl boyunca uçağa binemeyen Perihan Savaş’ın, 30 yıllık uçak korkusunu NeuroFormat sistemi ile yenmesi bir örnek.