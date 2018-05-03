NeuroFormat Eğitimi 5-6 Mayıs’ta Recrea Akademi’de

Elif Bayram

Hayatımızı zorlaştıran pek çok konuda çözüm yöntemleri sunan yazar ve teorisyen Barış Muslu, Recrea Akademi’de 5-6 Mayıs tarihlerinde katılımcılarla bir araya geliyor. İki gün süren etkinlikte uygulamalı eğitim veren Muslu, tüm korkulardan panik atağa, kilo sorunlarından diyabete, yüksek tansiyondan romatizmaya, aşk acısına, alerjilerden kalp krizine ve hatta kansere kadar tüm hastalıkları beynimizde kendi kendimize iyileştirmenin yöntemini anlatıyor.Barış Muslu’nun kurduğu NeuroFormat sistemi ile birçok ünlü isim de korkularını yenmeye çalışıyor. Perihan Savaş’ın 30 yıllık uçak korkusunu bu sistem ile yenmesi bir örnek.