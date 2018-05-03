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NeuroFormat Eğitimi 5-6 Mayıs’ta Recrea Akademi’de

Çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan Yıka Beynini, Beynine Format At, Sağlığına Format At, NeuroAşk kitaplarının yazarı Barış Muslu 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlediği NeuroFormat eğitimi ile travmalara meydan okuyor. Kilo sorunlarından yüksek tansiyona, fobilerden aşk acısına kadar birçok sorunu ortadan kaldıran NeuroFormat ile kişiler, kendilerine ve yakınlarına uygulama fırsatı buluyor

03 Mayıs 2018, Perşembe 14:59
NeuroFormat Eğitimi 5-6 Mayıs’ta Recrea Akademi’de
Hayatımızı zorlaştıran pek çok konuda çözüm yöntemleri sunan yazar ve teorisyen Barış Muslu, Recrea Akademi’de 5-6 Mayıs tarihlerinde katılımcılarla bir araya geliyor. İki gün süren etkinlikte uygulamalı eğitim veren Muslu, tüm korkulardan panik atağa, kilo sorunlarından diyabete, yüksek tansiyondan romatizmaya, aşk acısına, alerjilerden kalp krizine ve hatta kansere kadar tüm hastalıkları beynimizde kendi kendimize iyileştirmenin yöntemini anlatıyor.

Barış Muslu’nun kurduğu NeuroFormat sistemi ile birçok ünlü isim de korkularını yenmeye çalışıyor. Perihan Savaş’ın 30 yıllık uçak korkusunu bu sistem ile yenmesi bir örnek.


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