NeuroFormat Eğitimi 5-6 Mayıs’ta Recrea Akademi’de

Fotoğrafçılar Mardin'i dünyaya tanıtacak
Çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan Yıka Beynini, Beynine Format At, Sağlığına Format At, NeuroAşk kitaplarının yazarı Barış Muslu 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlediği NeuroFormat eğitimi ile travmalara meydan okuyor. Kilo sorunlarından yüksek tansiyona, fobilerden aşk acısına kadar birçok sorunu ortadan kaldıran NeuroFormat ile kişiler, kendilerine ve yakınlarına uygulama fırsatı buluyor
Artistik Kuaförler Derneği ve Kanser Savaşçıları Derneği “Saçım Saçın Olsun” projesi için bir araya geldi