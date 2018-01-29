Nevin Yanıt kimdir? Fenerbahçe'den Survivor'a!

Aldığı 3 yıllık doping cezası nedeniyle Fenerbahçe
'den gönderilen milli atlet Nevin Yanıt
, cezayı erittikten sonra yönetici Fikret Çetinkaya
'nın başkan Aziz Yıldırım
'ı ikna etmesi üzerine Sarı-Lacivertlilere geri dönmüştü.
Nevin, yaşadığı Mersin
'de çalışmalara başlayıp yaptığı açıklamalarda iddialı sözler sarf etti. Ancak milli sporcu, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve her seferinde düşük performans sergiledi.
SURVIVOR'A KATILMA KARARI ALDI
Böyle olunca Fenerbahçe
, Nevin'le ikinci kez yollarını ayırma kararı aldı. Nevin Yanıt şu anda boşta, bir kulübün kendisine talebi olmamış. Sürpriz bir gelişme ise, milli atlet Survivor
'a katılma kararı almıştı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018 kadrosuna Milli Atlet Nevin Yanıt'ın da katılacağını açıkladı.
Nevin'in 2 Avrupa Şampiyonluğu ve çok sayıda Türkiye rekorları bulunuyor.
"İNANDIK AMA MAHÇUP ETTİ"
Fenerbahçeli yönetici Fikret Çetinkaya
"Nevin Yanıt'a inanmıştık. Kulüp olarak sınırsız imkanlar sunduk ancak o bizleri mahçup etti." dedi. Çetinkaya, Nevin'in doping cezası almadan önce başarılı bir sporcu olduğunu belirterek "Maalesef aynı başarısını 2. kez tekrarlayamadı. Oysa çok umutluyduk, yeniden bir yerlere gelmesini istiyorduk. Günler, aylar geçti. Baktık ki derecelerinde inanılmaz düşüş var. Hem de öyle böyle değil. Yıldızların, gençlerin derecesini yapmaya başlamıştı. Düzelir diye düşündüm ama olmadı. Karşı karşıya geldik ve yollarımızı ayırdık. Hatta giderken bonservisini de verdik" şeklinde konuştu.
NEVİN YANIT KİMDİR?
Nevin Yanıt
, 16 Şubat 1986
tarihinde, Mersin
’de dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren atletizmle ilgilenen Nevin Yanıt
, 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası
’nda hem 100 metre hem de 100 metre engelli koşularında altın madalya kazanarak adını Türkiye
’ye duyurmayı başardı.
2006
yılında, İspanya
’nın Valencia
kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
yarışmasına ENKA adına katılan Yanıt, bir önceki senenin şampiyonu İspanyol Gloria Alozie
’yi 12.98’lik derecesiyle geride bırakarak 100 metre engelli koşusunda altın madalya kazandı. Ayrıca bu derecesi daha önce Esen Kızıldağ
’a ait olan Türkiye Rekoru’nun altında olduğu için hem yeni bir T, hem de Türkiye tarihinde 13 saniyenin altında 100 metre engelli koşan ilk bayan sporcumuz oldu.
Nevin Yanıt, 2007
yılında Bangkok
, Tayland
’da düzenlenen Yaz Üniversite Oyunları
’nda 100 metre engelli yarışında 2. Olarak gümüş madalya kazandı ve aynı yıl Osaka
, Japonya
’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası
’na katılarak yarışı 11. sırada tamamlayarak yarıfinalde elendi. Yanıt’ın 60 metre engelli dalında yarıştığı 12. Avrulpa Salon Atletizm Şampiyonası
’nda kazandığı 8.09’luk derece kendisini yarıfinale taşıdı.
2008 Pekin Olimpiyatları
’nda 100 metre engelli dalında ülkemizi temsil eden Yanıt, 12.94’lük çeyrek final derecesiyle yarı finale katılma hakkı kazandı ve de ülkemizi Olimpiyatlar’da bu alanda yarı finalde temsil eden ilk kadın atlet oldu. Fakat başarılı sporcu, yarı final mücedelesinde 13.28 saniyelik bir derece yaparak elendi.
2009
yılında İtalya
’da yapılan Akdeniz Oyunları
’nda ve Sırbistan
’da gerçekleşen Yaz Üniversite Oyunları
’nda 1. Olarak altın madalya kazanan Yanıt, 2010
yılına da Budapeşte
’de gerçekleşen Avrulpa Takımlar Birinci Lig Atletizm Şampiyonası
’nda 1. olarak hızlı bir başlangıç yaptı.
Nevin Yanıt
, Barcelona
’da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası
’nda 100 metre engelli koşusunda elde ettiği 12.64 saniyelik dereceyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı başardı ve de Avrulpa Şampiyonu
oldu.
Nevin Yanıt, koç Cüneyt Yüksel
tarafından eğitilmekte ve yarışlara hazırlanmaktadır.
Erdinç Şahin