Nevin Yanıt kimdir? Fenerbahçe'den Survivor'a!

SURVIVOR'A KATILMA KARARI ALDI

"İNANDIK AMA MAHÇUP ETTİ"

NEVİN YANIT KİMDİR?

Erdinç Şahin

Aldığı 3 yıllık doping cezası nedeniyle'den gönderilen milli atlet, cezayı erittikten sonra yönetici'nın başkan'ı ikna etmesi üzerine Sarı-Lacivertlilere geri dönmüştü.Nevin, yaşadığı'de çalışmalara başlayıp yaptığı açıklamalarda iddialı sözler sarf etti. Ancak milli sporcu, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve her seferinde düşük performans sergiledi.Böyle olunca, Nevin'le ikinci kez yollarını ayırma kararı aldı. Nevin Yanıt şu anda boşta, bir kulübün kendisine talebi olmamış. Sürpriz bir gelişme ise, milli atlet'a katılma kararı almıştı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018 kadrosuna Milli Atlet Nevin Yanıt'ın da katılacağını açıkladı.Nevin'in 2 Avrupa Şampiyonluğu ve çok sayıda Türkiye rekorları bulunuyor.Fenerbahçeli yönetici"Nevin Yanıt'a inanmıştık. Kulüp olarak sınırsız imkanlar sunduk ancak o bizleri mahçup etti." dedi. Çetinkaya, Nevin'in doping cezası almadan önce başarılı bir sporcu olduğunu belirterek "Maalesef aynı başarısını 2. kez tekrarlayamadı. Oysa çok umutluyduk, yeniden bir yerlere gelmesini istiyorduk. Günler, aylar geçti. Baktık ki derecelerinde inanılmaz düşüş var. Hem de öyle böyle değil. Yıldızların, gençlerin derecesini yapmaya başlamıştı. Düzelir diye düşündüm ama olmadı. Karşı karşıya geldik ve yollarımızı ayırdık. Hatta giderken bonservisini de verdik" şeklinde konuştu.tarihinde,’de dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren atletizmle ilgilenen’nda hem 100 metre hem de 100 metre engelli koşularında altın madalya kazanarak adını’ye duyurmayı başardı.yılında,’nınkentinde düzenlenenyarışmasına ENKA adına katılan Yanıt, bir önceki senenin şampiyonu İspanyol’yi 12.98’lik derecesiyle geride bırakarak 100 metre engelli koşusunda altın madalya kazandı. Ayrıca bu derecesi daha önce’a ait olan Türkiye Rekoru’nun altında olduğu için hem yeni bir T, hem de Türkiye tarihinde 13 saniyenin altında 100 metre engelli koşan ilk bayan sporcumuz oldu.Nevin Yanıt,yılında’da düzenlenen’nda 100 metre engelli yarışında 2. Olarak gümüş madalya kazandı ve aynı yıl’da düzenlenen’na katılarak yarışı 11. sırada tamamlayarak yarıfinalde elendi. Yanıt’ın 60 metre engelli dalında yarıştığı’nda kazandığı 8.09’luk derece kendisini yarıfinale taşıdı.’nda 100 metre engelli dalında ülkemizi temsil eden Yanıt, 12.94’lük çeyrek final derecesiyle yarı finale katılma hakkı kazandı ve de ülkemizi Olimpiyatlar’da bu alanda yarı finalde temsil eden ilk kadın atlet oldu. Fakat başarılı sporcu, yarı final mücedelesinde 13.28 saniyelik bir derece yaparak elendi.yılında’da yapılan’nda ve’da gerçekleşen’nda 1. Olarak altın madalya kazanan Yanıt,yılına da’de gerçekleşen’nda 1. olarak hızlı bir başlangıç yaptı.’da düzenlenen’nda 100 metre engelli koşusunda elde ettiği 12.64 saniyelik dereceyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı başardı ve deoldu.Nevin Yanıt, koçtarafından eğitilmekte ve yarışlara hazırlanmaktadır.