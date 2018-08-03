Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Suudi Arabistan’a gidecek ilk hac kafilesi için İl Müftlüğü önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Müftüsü Yakup Öztürk, hacı adayları ve aileleri katıldı. Hac uğurlama töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hacı adaylarından ülkemiz ve ümmetimiz için bol dua etmenizi istiyorum dedi. Seçen, “Çok mübarek yolcuğuna biraz sonra başlayacaksınız. Kardeşlerim malum Türkiye belli bir süreçten geçiyor hepiniz bunun farkındasınız. Özellikle hainler boş durmuyorlar. Bu ülkenin bekası için bu ülkenin huzuruna kast ediyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü büyüyen, gelişen güzel bir ülkemiz var. Onun için belediye başkanınız olarak sizlerden isteğim elbette evlatlarımız için nefsimiz için dua edeceğiz. Ama özellikle de ülkemiz için ümmet içi çok dua edelim. Allah bu hainlere fırsat vermesin. Allah bu hainlerin kurdukları tuzağa kendilerini düşürsün. Allah haccınızı kabul eylesin” dedi.

Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley’de konuşmasında, “Değerli gönül yolcularımız ve onları uğurlamak için burada bulunan değerli yakınları ne şanslısınız bu kutsal yolculuğu Yüce Rabbim sizlere nasip eyledi. Temennimiz Rabbim bir gün bu kutsal yolcuğu bizlere de nasip eder. Allah haccınızı kabul etsin” diye konuştu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk ise açıklamasında Nevşehir’de ilk hac kafilesinin uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederken, Nevşehir’den hacca gidecek olan 374 hacı adayından 200’ünü bugün uğurladıklarını söyledi. Öztürk, “Bu güzel sabahın güzel anında hacılarımızı Nevşehir’den mukaddes topraklara göndermenin heyecanını yaşıyoruz. Çünkü bu sıradan bir yolculuk değildir. Hac yolculuğu hak yolculuğudur. Hak yolculuğu Allah yolculuğudur. Bu kardeşlerimizi Nevşehir’imizin elçileri olarak hak yoluna,hac yoluna Allah yoluna uğurluyoruz. Onlar gibi bizde çok heyecanlıyız. Şuanda Nevşehir’den 200 hacımızı uğurlayacağız. Nevşehir’den toplam 374 hacı adayımızı göndereceğiz. Bugün 200 hacı adayımızı uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

Nevşehir İl Müftülüğü önünde düzenlene hac uğurlama töreni İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün dua ettirmesiyle sona erdi.

İHA