New York Başsavcısı taciz iddiaları üzerine istifa etti

ABD'nin New York Başsavcısı Schneiderman, The New Yorker dergisinin gündeme taşıdığı taciz iddiaları üzerine istifa etti

New York Başsavcısı taciz iddiaları üzerine istifa etti
ABD'de New York'un 63 yaşındaki Demokrat Başsavcısı Eric Schneiderman, taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etme kararı aldı.

Schneiderman, istifa kararını duyurduğu açıklamasında, "Son saatlerde, hakkımda şiddetle karşı çıktığım ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların, mesleğimle veya başsavcılık faaliyetleriyle ilişkisi olmasa da, kritik bir dönemde başsavcılığın işlerini yapmaktan alıkoyacaktır." ifadelerini kullandı.

Eric Schneiderman, taciz iddialarını gündeme getiren The New Yorker dergisi ve diğer basın yayın kuruluşlarına yönelik de "yaşananların anlatılanlar gibi olmadığını" belirtti.

The New Yorker dergisi, konuyla ilgili haberinde Schneiderman'ın 4 kadına cinsel birliktelik sırasında fiziksel şiddet uyguladığı iddialarına yer vermişti.

Kadınlar, New York Başsavcısı'nın rızaları dışında kendilerine tokat attığını, boğazlarını sıktığını, sözlü taciz ve tehditte bulunduğunu ileri sürmüştü.

New York Valisi Andrew Cuomo ve Senatör Kirsten Gillibrand dahil birçok Demokrat, Schneiderman'a istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Schneiderman, cinsel şiddete karşı başlatılan ve tüm dünyada yankı bulan #Metoo hareketine destek veriyordu.

AA


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