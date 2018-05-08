New York Başsavcısı taciz iddiaları üzerine istifa etti

Nazlı Erdol

'de'un 63 yaşındaki Demokrat Başsavcısı, taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etme kararı aldı.Schneiderman, istifa kararını duyurduğu açıklamasında, "Son saatlerde, hakkımda şiddetle karşı çıktığım ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların, mesleğimle veya başsavcılık faaliyetleriyle ilişkisi olmasa da, kritik bir dönemde başsavcılığın işlerini yapmaktan alıkoyacaktır." ifadelerini kullandı.Eric Schneiderman,iddialarını gündeme getiren The New Yorker dergisi ve diğer basın yayın kuruluşlarına yönelik de "yaşananların anlatılanlar gibi olmadığını" belirtti.dergisi, konuyla ilgili haberinde Schneiderman'ın 4 kadına cinsel birliktelik sırasında fiziksel şiddet uyguladığı iddialarına yer vermişti.Kadınlar,nın rızaları dışında kendilerine tokat attığını, boğazlarını sıktığını, sözlü taciz ve tehditte bulunduğunu ileri sürmüştü.New York Valisive Senatördahil birçok Demokrat, Schneiderman'a istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.Schneiderman, cinsel şiddete karşı başlatılan ve tüm dünyada yankı bulan #Metoo hareketine destek veriyordu.