New York Başsavcısı, Weinstein şirketine dava açtı

ABD'de New York Başsavcısı Eric Schneiderman, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ve şirketine kadın çalışanları yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamadığı suçlamasıyla dava açtı

12 Şubat 2018, Pazartesi 09:52
New York Başsavcısı, Weinstein şirketine dava açtı
Schneiderman'ın hazırladığı dava dosyasında Weinstein, şirketindeki kadın çalışanlara "defalarca ve ısrarcı biçimde" cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Davanın, Weinstein şirketinin satılmasının an meselesi olduğu yönündeki haberler üzerine açıldığı, böyle bir satışın kurbanlara tazminat ödenmesinin önünü kesebileceği belirtildi.

Dosyada, "Şikayetimizde ifade edildiği üzere, Weinstein şirketi, kadın çalışanlarını yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamayarak New York yasalarını defalarca ihlal etmiştir." ifadesine yer verildi.

Weinstein'ın avukatı Ben Brafman, müvekkiline yöneltilen birçok suçlamanın "dayanağı" olmadığını savundu.


HARVEY WEINSTEIN İLE İLGİLİ CİNSLE TACİZ İDDİALARI HOLLYWOOD'U SARSMIŞTI


Brafman, Weinstein'ın kusurlu davranışlarının bulunduğunu, öte yandan bunların kesinlikle suç teşkil etmediğini belirterek soruşturmanın sonunda müvekkilinin, film endüstrisinde herhangi bir yöneticinin yaptığından çok daha fazla kadını kilit pozisyonlara getirdiğinin anlaşılacağını söyledi.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı.

Aralarında ünlü aktrislerin bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood film akademisiyle ilişiği kesilmişti.

AA


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