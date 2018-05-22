New York borsasına tarihin ilk kadın başkanı

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), Stacey Cunningham'ı başkanlığa terfi ettirdi ve 226 yıllık borsanın başına ilk kez bir kadın geçti.

Daha önce COO pozisyonunda olan Cunningham, şirketten ayrılan Tom Farley'nin yerine geçecek.

NYSE'nin hamlesi, en büyük üç ABD borsa operatörünün iki tanesinin kadınlar tarafından yönetilmesi anlamına geliyor. Adena Friedman, geçen yıl Nasdaq Inc.'in CEO'su oldu.