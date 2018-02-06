New York polisi iPhone 7 kullanacak

New York Polis Departmanı, tüm görevli personelinin artık iPhone akıllı telefon kullanacağını açıkladı

New York polisi iPhone 7 kullanacak
Son yıllarda Windows tabanlı telefonlar kullanan New York polisi, Microsoft'un Windows Phone 8.1 sürümünü desteklemeyi bırakmasının ardından yeni telefonunu seçti.

Daha önce Lumia telefonlar kullanan polis departmanı, artık Apple imzalı iPhone kullanacak. New York Daily News'ün haberine göre, memurlar kademeli olarak yeni telefonlarına kavuşmaya başladılar.

36.000 polis memuru Lumia telefonlarını iPhone 7 veya 7 Plus'la değiştirmek için Manhattan'da bulunan bir polis akademisine yönlendirildi.

Habertürk


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