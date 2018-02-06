New York polisi iPhone 7 kullanacak

Son yıllarda Windows
tabanlı telefonlar kullanan New York
polisi, Microsoft
'un Windows Phone 8.1
sürümünü desteklemeyi bırakmasının ardından yeni telefonunu seçti.
Daha önce Lumia
telefonlar kullanan polis departmanı, artık Apple
imzalı iPhone
kullanacak. New York Daily News
'ün haberine göre, memurlar kademeli olarak yeni telefonlarına kavuşmaya başladılar.
36.000 polis memuru Lumia telefonlarını iPhone 7
veya 7 Plus
'la değiştirmek için Manhattan
'da bulunan bir polis akademisine yönlendirildi.
Habertürk
Can Hakman