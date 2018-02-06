New York polisi iPhone 7 kullanacak

Can Hakman

Son yıllardatabanlı telefonlar kullananpolisi,'unsürümünü desteklemeyi bırakmasının ardından yeni telefonunu seçti.Daha öncetelefonlar kullanan polis departmanı, artıkimzalıkullanacak.'ün haberine göre, memurlar kademeli olarak yeni telefonlarına kavuşmaya başladılar.36.000 polis memuru Lumia telefonlarınıveya'la değiştirmek için'da bulunan bir polis akademisine yönlendirildi.Habertürk