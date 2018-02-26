New York Post’un ‘ülkesiz takım’ nitelemesi sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı



'ABD ATEŞLER İÇİNDE'

Can Hakman

PyeongChang'daki Kış Olimpiyat Oyunları'nda Almanya'yı yenerek 26 yıl sonra ilk kez altın madalya kazanan Rus buz hokeyi oyuncularının zafer haberini ‘Ülkesiz takım hokeyde altın madalyaların sahibi oldu' başlığıyla veren New York Post gazetesi, sosyal ağ kullanıcılarının eleştiri oklarına hedef oldu.Birçok Twitter kullanıcısı, gazetenin haberine kızarak tepki verdi.Viktoriya Bogatıyreva adlı kullanıcı, "Ülkesiz takım (ABD) çeyrek finalde yenildi" diye yazdı.vurdu adlı diğer bir kullanıcıysa, "Beyinsiz bir gazeteci bu makaleyi yazdı" ifadeleriyle tepki verdi.Azam Pseun ise, "Haha, ABD ateşler içinde" ifadelerini kullandı.vladmonreal adlı kullanıcı, "Rusya bayraksız, ABD takımsız" diye yazarken, NBiryaltsev ile tepkisini "Madalyasız takım" ifadeleriyle gösterdi.​"O kadar acınacak haldesiniz, Rus sporcuların takımı kazandı, dolayısıyla onların bir ülkesi var ve onun Rusya olduğunu biliyorsunuz, fakat ihtiyaç duyduğunuz tek şey, aptalca ve iğrenç bir başlık" ifadeleriyse Alexa S adlı kullanıcıdan geldi.​Yekaterina Bobrova, "Dünyada herkes bu gençlerin kim olduğunu biliyor. Siz de biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.Shalidor adlı kullanıcıysa gazeteye, "Sırası gelmişken, sizin takımınız kaçıncı oldu?" diye sordu.​Andrew Gilmour ise, "Onların bir ülkesi var, ama bu aptal gazetecinin hiç beyni yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.​Rusya'da, sporcular için devletin desteklediği bir doping programı uygulandığına ilişkin suçlamalar nedeniyle Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları müsabakalarına tarafsız olarak katılan Rus buz hokeyi oyuncuları, Almanya'yı uzatmalarda gelen altın golle 4-3 yendi. Böylece Rus sporcular kış olimpiyat oyunlarında 26 yıl sonra ilk defa buz hokeyinde altın madalya kazanmış oldu.