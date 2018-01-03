New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!

ABD
terör örgütü DEAŞ
’ın “Kiliselerde bıçaklı saldırı düzenleyin!” talimatının korkusunu yaşarken, yeni yayımlanan fotoğraf korkuyu dehşete çevirdi.
Örgütün yeni yayımladığı fotoğrafta, yüzünde DEAŞ simgesi bulunan kişinin New York’taki meşhur Metropolitan Müzesi
önünde karlı havada selfie
çektiği görülüyor.
Milliyet'in aktardığı habere göre; geçen sene yayımlanan bir başka fotoğrafta da, telefonunun arka planını DEAŞ bayrağı
yla kaplamış bir kişi, Özgürlük Kulesi
önünde görülüyordu. Bu kule, 11 Eylül
2001’deki El Kaide
saldırılarında yıkılan binalar yerine yapılmıştı.
Diğer yandan, uzmanlar bu fotoğrafların bilgisayarda üretilmiş olabileceğini ve bu yüzden gerçeği yansıtmayabileceğini belirtiyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Nazlı Erdol