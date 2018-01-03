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New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!

New York kentinde terör örgütü DEAŞ bayrağıyla çekilen fotoğrafı gören ABD’liler dehşete kapıldı

New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!
ABD terör örgütü DEAŞ’ın “Kiliselerde bıçaklı saldırı düzenleyin!” talimatının korkusunu yaşarken, yeni yayımlanan fotoğraf korkuyu dehşete çevirdi.

Örgütün yeni yayımladığı fotoğrafta, yüzünde DEAŞ simgesi bulunan kişinin New York’taki meşhur Metropolitan Müzesi önünde karlı havada selfie çektiği görülüyor.

Milliyet'in aktardığı habere göre; geçen sene yayımlanan bir başka fotoğrafta da, telefonunun arka planını DEAŞ bayrağıyla kaplamış bir kişi, Özgürlük Kulesi önünde görülüyordu. Bu kule, 11 Eylül 2001’deki El Kaide saldırılarında yıkılan binalar yerine yapılmıştı.

Diğer yandan, uzmanlar bu fotoğrafların bilgisayarda üretilmiş olabileceğini ve bu yüzden gerçeği yansıtmayabileceğini belirtiyor.

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