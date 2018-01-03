New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!

Nazlı Erdol

terör örgütü’ın “Kiliselerde bıçaklı saldırı düzenleyin!” talimatının korkusunu yaşarken, yeni yayımlanan fotoğraf korkuyu dehşete çevirdi.Örgütün yeni yayımladığı fotoğrafta, yüzünde DEAŞ simgesi bulunan kişinin New York’taki meşhurönünde karlı havadaçektiği görülüyor.Milliyet'in aktardığı habere göre; geçen sene yayımlanan bir başka fotoğrafta da, telefonunun arka planınıyla kaplamış bir kişi,önünde görülüyordu. Bu kule,2001’dekisaldırılarında yıkılan binalar yerine yapılmıştı.Diğer yandan, uzmanlar bu fotoğrafların bilgisayarda üretilmiş olabileceğini ve bu yüzden gerçeği yansıtmayabileceğini belirtiyor.