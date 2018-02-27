New York Times'tan korkutan Kuzey Kore iddiası

Kuzey Kore’nin Suriye’ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği belirtildi

New York Times'tan korkutan Kuzey Kore iddiası
New York Times gazetesininin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore’nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye’ye gönderdiği ifade edildi.

ULUSLARARASI SULARDA DURDURULAN GEMİLER


Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam’a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.

'FÜZE PROGRAMI İÇİN NAKİT SAĞLAYACAK'


Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye’de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey Kore arasındaki bu ticaretin Suriye’nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine ve Kuzey Kore’ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına işaret ettiği vurgulandı.

Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında Kuzey Kore’den Suriye’ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda "mevcut ve devam eden bir iş birliği" olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.

'RAPORU HENÜZ GÖRMEDİM'


BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirin rapora ilişkin sorusuna cevap verirken, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.


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