New York Times'tan korkutan Kuzey Kore iddiası

ULUSLARARASI SULARDA DURDURULAN GEMİLER

'FÜZE PROGRAMI İÇİN NAKİT SAĞLAYACAK'

'RAPORU HENÜZ GÖRMEDİM'

Mine Bozkurt

gazetesininin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore’nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri’ye gönderdiği ifade edildi.Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam’a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.füze teknisyenlerinin’de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey Kore arasındaki bu ticaretin Suriye’nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine ve’ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına işaret ettiği vurgulandı.Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında Kuzey Kore’den Suriye’ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu vurgulandı.Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda "mevcut ve devam eden bir iş birliği" olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirin rapora ilişkin sorusuna cevap verirken, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.