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Neymar, Bolulu berbere selam gönderdi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, yakın arkadaşı Bolusporlu Andre Santos'un Bolu’daki berberi Hüseyin Tayşi'ye videolu selam gönderdi.
 

Neymar, Bolulu berbere selam gönderdi
TFF 1'inci Lig takımı Boluspor'un Brezilyalı futbolcusu Andre Santos'un yakın arkadaşı Paris Saint Germain oyuncusu Neymar geçen günlerde Boluspor'a 75 bin TL'lik piyango bileti alarak katkıda bulunmuştu. Andre Santos, Brezilya'ya giderek yeniden Neymar ile bir araya geldi. Santos ile Neymar, video çekerek Bolu'da berberlik yapan Hüseyin Tayşi'ye selam gönderdi. Neymar videoda, "Hi Hüseyin, merhaba Bolu" dedi.
 

"NEYMAR BANA SELAM GÖNDERDİ"


Neymar'ın kendisine selam göndermesinin çok güzel bir anı olduğunu ifade eden Hüseyin Tayşi, "Bolusporlu futbolcu Santos ile yakın arkadaşlığımız var. O da Brezilya'da Neymar ile bir araya gelmiş. Beni telefonla görüntülü görüştürdü. Bana video çekmişler. Benim için çok hoş bir anı oldu. Neymar bana Santos vasıtası ile selam gönderdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu sadece bana değil aynı zamanda Türkiye'ye bir selamdır. Belki 5-10 sene sonra Boluspor olur başka bir takım olur Türkiye'de oynar. Sonuçta dünya yıldızı bir oyuncu. Beni de Brezilya'ya davet etti. Ama ne zaman, nasıl gideriz bilmiyorum" dedi.


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