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Neymar, Boluspor için bakın ne yaptı!

Boluspor’un yıldızı Andre Santos, arkadaşı Neymar da Silva Santos Junior’a Boluspor milli piyango bileti satarak formasını giydiği kulübüne katkı sağladı.
 

Neymar, Boluspor için bakın ne yaptı!
Brezilyalı Neymar da Silva Santos Junior arkadaşına destek olmak için yüklü miktarda bilet aldı. Boluspor’un Brezilyalı yıldızı Andre Santos Bolu ve Boluspor’u tanıtmaya devam ediyor. Geldiği günden beri Bolu turizmine katkı sağlayan Andre Santos geçtiğimiz günlerde Fransa’da doğum günü olan Neymar da Silva Santos Junior’un yanına giderek özel gününde birlikte olmuştu.

Sayılı davetlinin bulunduğu doğum gününde birçok dünya yıldızı bulunurken, Boluspor’un Brezilyalısı da Bolu ve Boluspor’u tanıtmaya devam ederken kulübün çekilişe sunduğu Boluspor Milli piyango biletlerinden Neymar’a satarak katkı sağladı.
 

ÇEKİLİŞ AY SONUNDA


Boluspor yeni yıla Milli piyango ile start verirken, yönetim kurulu kulübe gelir getirici kaynaklar yaratmak için çekiliş düzenlemişti. 100.000 bin adet bilet bastırılırken, Milli Piyango ile ortaklaşa yapılacak çekiliş 28 Şubat’ta yapılacak.

Satışa sunulan biletler bir bir tükenirken, Andre Santos Brezilyalı arkadaşı dünya yıldızı Neymar’a 75 bin TL’lik bilet satması taktirle karşılandı. Andre Santos’u kırmayan Neymar biletleri satın aldı.

(Köroğlu Gazetesi)


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