Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Neymar’da korkulan oldu! Real Madrid maçını kaçıracak…

Paris Saint-Germain'de korkulan oldu. Marsilya maçında sakatlanan Neymar 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı yıldız, PSG - Real Madrid maçında forma giyemeyecek.

Neymar’da korkulan oldu! Real Madrid maçını kaçıracak…
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar’ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı.

Fransa Ligue 1’de en yakın takipçisine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG’de yıldız oyuncu Neymar şoku yaşanıyor. Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara döneceği belirtilmezken, Neymar’ın 3-4 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.
 

REAL MADRID RÖVANŞINDA YOK!


Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 6 Mart’ta Real Madrid ile oynanacak rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. PSG, deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kaybetmişti.Yıldız oyuncu yaz döneminde 200 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan kadroya katılmış ve PSG ile çıktığı 30 maçta 29 gole imza atmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

David Cermak: ‘Semih Kaya Sparta Prag’a hayal kırıklığı yaşattı’

David Cermak: ‘Semih Kaya Sparta Prag’a hayal kırıklığı yaşattı’
Kawhi Leonard, Mart ayında dönebilir

Kawhi Leonard, Mart ayında dönebilir
Japonlar’ın Cim Bom aşkı

Japonlar’ın Cim Bom aşkı
Rıza Çalımbay'ın imha planı hazır!

Rıza Çalımbay'ın imha planı hazır!
İşte Usain Bolt'un anlaştığı takım!

İşte Usain Bolt'un anlaştığı takım!
Akhisarspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11'ler)

Akhisarspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11'ler)
Alisa Agasfonova ve Alper Uçar İtalya’da 'final' yapacak

Alisa Agasfonova ve Alper Uçar İtalya’da 'final' yapacak
Hoston Rockets, Utah Jazz’a acımadı

Hoston Rockets, Utah Jazz’a acımadı
Los Angeles Lakers, geçen sezonki galibiyet sayısına şimdiden ulaştı

Los Angeles Lakers, geçen sezonki galibiyet sayısına şimdiden ulaştı
İşte Galatasaray'ın UEFA planı!

İşte Galatasaray'ın UEFA planı!
Emenike İspanya'yı karıştırdı!

Emenike İspanya'yı karıştırdı!