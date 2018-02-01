Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Neymar'dan Barcelona'ya dava

Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Neyamr, eski kulübü Barcelona'ya yüklü bir tazminat davası açtı.

Neymar'dan Barcelona'ya dava
Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar, eski kulübü Barcelona'ya dava açtı.

El Mundo Deportivo'nun edindiği bilgilere göre Brezilyalı süperstar, PSG'nin yolunu tutmadan evvel Barça'yla imzaladığı kontrattan ötürü Katalan kulübünün kendisine 26 milyon euro ile birlikte faiz ücretinin %10'unu ödemesi gerektiğini iddia ediyor.

Neymar'ın toplamda 30 milyon euroluk bir talebi içeren davasının üstüne Barcelona kulübünün de oyuncuya karşı bir dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.

Katalan devinin de eski oyuncusundan söz konusu kontratın ilk bölümünde yer alan bonuslarla birlikte PSG ile gerçekleşen transferden doğan maddi zararı faiziyle beraber istediği ortaya çıktı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı

NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı
Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den iyi haber

Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den iyi haber
İşte Emenike'nin yeni takımı

İşte Emenike'nin yeni takımı
Ndiaye’nin peşinatı, geldiği gibi gitti

Ndiaye’nin peşinatı, geldiği gibi gitti
Galatasaray'da son dakikada Dany krizi!

Galatasaray'da son dakikada Dany krizi!
Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak

Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak
Fenerbahçe istedi! Onlar kaptı

Fenerbahçe istedi! Onlar kaptı
NBA oyuncusu Rasual Butler ve eşi Leah LaBelle Vladowski trafik kazasında öldü

NBA oyuncusu Rasual Butler ve eşi Leah LaBelle Vladowski trafik kazasında öldü
Yerli otonun profili birkaç aya sahnede

Yerli otonun profili birkaç aya sahnede
2018 Ocak ayı biten transferler

2018 Ocak ayı biten transferler
ABD jimnastik takımının eski doktoru '256 sporcuya cinsel istismarda bulundu'

ABD jimnastik takımının eski doktoru '256 sporcuya cinsel istismarda bulundu'