Neymar'dan Barcelona'ya dava

Paris Saint Germain
'in geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk
rekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar
, eski kulübü Barcelona
'ya dava açtı.
El Mundo Deportivo
'nun edindiği bilgilere göre Brezilyalı süperstar, PSG
'nin yolunu tutmadan evvel Barça'yla imzaladığı kontrattan ötürü Katalan kulübünün kendisine 26 milyon euro
ile birlikte faiz ücretinin %10'unu ödemesi gerektiğini iddia ediyor.
Neymar'ın toplamda 30 milyon euroluk
bir talebi içeren davasının üstüne Barcelona kulübünün de oyuncuya karşı bir dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.
Katalan devinin de eski oyuncusundan söz konusu kontratın ilk bölümünde yer alan bonuslarla birlikte PSG ile gerçekleşen transferden doğan maddi zararı faiziyle beraber istediği ortaya çıktı.
Erdinç Şahin