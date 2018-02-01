Neymar'dan Barcelona'ya dava

Erdinç Şahin

'in geçtiğimiz yazrekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı, eski kulübü'ya dava açtı.'nun edindiği bilgilere göre Brezilyalı süperstar,'nin yolunu tutmadan evvel Barça'yla imzaladığı kontrattan ötürü Katalan kulübünün kendisineile birlikte faiz ücretinin %10'unu ödemesi gerektiğini iddia ediyor.Neymar'ın toplamdabir talebi içeren davasının üstüne Barcelona kulübünün de oyuncuya karşı bir dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.Katalan devinin de eski oyuncusundan söz konusu kontratın ilk bölümünde yer alan bonuslarla birlikte PSG ile gerçekleşen transferden doğan maddi zararı faiziyle beraber istediği ortaya çıktı.