Neymar, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR

Erdinç Şahin

ekiplerindenyıldız futbolcusumaçında sakatlanmıştı.PSG, Brezilyalının hafta sonu ülkesinde ameliyat olacağını açıkladı.Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Neymar, dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile oynayacağı rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.Sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen Neymar'ın tedavi süresinin yaklaşık 3 ay civarında süreceği öngörülürken, Rusya'daki Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali de söz konusu.Brezilya Futbol Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "Neymar’ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.