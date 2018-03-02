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Neymar, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Hafta sonu ülkesinde ameliyat edilecek PSG'nin Brezilyalı yıldızın sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmezken, Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali de söz konusu.

Neymar, Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Fransa 1’inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain’in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, Marsilya maçında sakatlanmıştı.

PSG, Brezilyalının hafta sonu ülkesinde ameliyat olacağını açıkladı.

Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Neymar, dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile oynayacağı rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
 

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR


Sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen Neymar'ın tedavi süresinin yaklaşık 3 ay civarında süreceği öngörülürken, Rusya'daki Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali de söz konusu.

Brezilya Futbol Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "Neymar’ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.


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