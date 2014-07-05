Girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve sahadan gözyaşları içinde ayrılan ünlü forvet oyuncusunun üçüncü omuriliğinde kırık olduğu tespit edildi. Kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edemeyeceği bilgisi doğrulanırken bu haber takım arkadaşlarını ve Brezilyalı taraftarları üzüntüye boğdu.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer19102","19102","201407","19102-157847.jpg","1", "0","Neymar hastaneye böyle götürüldü");

Saha kenarında yapılan müdahale sonrası vücudunda kırık olduğu tespit edilen ve acil tomografi için hastaneye götürülen oyuncunun son durumu hakkında basın mensuplarına bilgi veren sağlık görevlileri, oyuncunun omurunda bulunan kırığın ameliyet gerektiren ciddiyette bir rahatsızlık olmadığını ve duyduğu ağrı nedeniyle bir kaç hafta süreyle beline korse takılarak hareketsiz kalması gerektiğini bildirdi.





Oyunun son dakikalarında Kolombiyalı savunma oyuncusu Juan Zuniga ile çarpışan 10 numaralı forvetin sakatlık haberi maç sonunda Brezilyalı taraftara hüzün yaşattı.



Takımdaki en yakın arkadaşlarından biri olan diğer forvet oyuncusu Hulk, şunları söyledi: "Üzücü bir haber, ki



Neymar'ın, Dünya Kupası'na çok iyi hazırlandığını ve kendini finale sakladığını belirten takım arkadaşları, bu saatten sonra sahada Neymar'ın yokluğunu belli etmemek için daha çok koşturacaklarını ifade etti.