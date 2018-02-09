Neymar'ı ellerinden kaçırmışlar!

Erdinç Şahin

Brezilyalı, geçtiğimiz yazrekor bir bedelle'dan'in yolunu tutarak tüm zamanların transfer rekorunu kırmıştı.Ne var ki Brezilyalı süperstar, zamanında çok daha cüzi bir bedelle Rus takımı'nın da yolunu tutabilirmiş.'nda 16 yaşındaki oyuncuyu izleme şansı bulan Rus takımının yöneticileri, Neymar'ıkarşılığında alma şansına sahip olduklarını fakat bu riske girmediklerini belirtti.Kulübün o dönemki başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.