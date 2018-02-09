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Neymar'ı ellerinden kaçırmışlar!

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre vaktiyle Lokomotiv Moskova, Brezilyalı süperstarı şimdiye oranla çok daha cüzi bir ücret karşılığında kadroya katmayı elinden kaçırmış.

Neymar'ı ellerinden kaçırmışlar!
Brezilyalı Neymar, geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bedelle Barcelona'dan Paris Saint Germain'in yolunu tutarak tüm zamanların transfer rekorunu kırmıştı.

Ne var ki Brezilyalı süperstar, zamanında çok daha cüzi bir bedelle Rus takımı Lokomotiv Moskova'nın da yolunu tutabilirmiş.

2008 Akdeniz Kupası'nda 16 yaşındaki oyuncuyu izleme şansı bulan Rus takımının yöneticileri, Neymar'ı 10 milyon euro karşılığında alma şansına sahip olduklarını fakat bu riske girmediklerini belirtti.

Kulübün o dönemki başkanı Nikolai Naumov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Neymar'ı o dönem alabilirdik. Ancak çok genç ve Brezilyalı olması dolayısıyla bu riske girmek istemedik." ifadelerini kullandı.
 


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