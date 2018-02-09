Neymar'ı ellerinden kaçırmışlar!

Brezilyalı Neymar
, geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk
rekor bir bedelle Barcelona
'dan Paris Saint Germain
'in yolunu tutarak tüm zamanların transfer rekorunu kırmıştı.
Ne var ki Brezilyalı süperstar, zamanında çok daha cüzi bir bedelle Rus takımı Lokomotiv Moskova
'nın da yolunu tutabilirmiş.
2008 Akdeniz Kupası
'nda 16 yaşındaki oyuncuyu izleme şansı bulan Rus takımının yöneticileri, Neymar'ı 10 milyon euro
karşılığında alma şansına sahip olduklarını fakat bu riske girmediklerini belirtti.
Kulübün o dönemki başkanı Nikolai Naumov
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Neymar'ı o dönem alabilirdik. Ancak çok genç ve Brezilyalı olması dolayısıyla bu riske girmek istemedik.
" ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin