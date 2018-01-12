Neymar'ın Real Madrid'den şok isteği!

RONALDO VE BALE'İ SATIN GELEYİM

Erdinç Şahin

Adı uzun bir süredir'le birlikte anılanhakkında İspanyol basını tarafından dev bir iddia ortaya atıldı.Madrid kulübünün başkanı'in açık açık takımda görmeyi istediği yıldız futbolcunun kulüp yönetiminden flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.İspanyolgazetesinin haberine göre Neymar, Real'e transfer olmaya sıcak baktığını ancak bunun karşılığında takımın 1 numarası olmak istediğini ve dolayısıylave'in satılmasını talep ettiğini başkan Perez'e bizzat iletti.Geçtiğimiz yazkarşılığında'dan'e transfer olarak tüm zamanların bonservis rekorunu kıran Brezilyalı golcü, yeni takımındaoynayarak devasa bir performansa imza attı.