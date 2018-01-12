Neymar'ın Real Madrid'den şok isteği!

Adı uzun bir süredir Real Madrid
'le birlikte anılan Neymar
hakkında İspanyol basını tarafından dev bir iddia ortaya atıldı.
Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez
'in açık açık takımda görmeyi istediği yıldız futbolcunun kulüp yönetiminden flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.
RONALDO VE BALE'İ SATIN GELEYİM
İspanyol Don Balon
gazetesinin haberine göre Neymar, Real'e transfer olmaya sıcak baktığını ancak bunun karşılığında takımın 1 numarası olmak istediğini ve dolayısıyla Cristiano Ronaldo
ve Gareth Bale
'in satılmasını talep ettiğini başkan Perez'e bizzat iletti.
Geçtiğimiz yaz 222 milyon euro
karşılığında Barcelona
'dan Paris Saint Germain
'e transfer olarak tüm zamanların bonservis rekorunu kıran Brezilyalı golcü, yeni takımında 22 maçta 20 gol, 14 asistle
oynayarak devasa bir performansa imza attı.
Erdinç Şahin