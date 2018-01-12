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Neymar'ın Real Madrid'den şok isteği!

Real Madrid'in uzun bir süredir transfer etmek istediği Neymar'ın Eflatun Beyazlılar'ın başkanı Florentino Perez'den şok bir istekte bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Paris Saint Germain'in yıldızı, Real'e transfer olabileceğini ancak takımın 1 numarası olmak istediğini bizzat kulüp yönetimine iletti.

Neymar'ın Real Madrid'den şok isteği!
Adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılan Neymar hakkında İspanyol basını tarafından dev bir iddia ortaya atıldı.

Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez'in açık açık takımda görmeyi istediği yıldız futbolcunun kulüp yönetiminden flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.
 

RONALDO VE BALE'İ SATIN GELEYİM


İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Neymar, Real'e transfer olmaya sıcak baktığını ancak bunun karşılığında takımın 1 numarası olmak istediğini ve dolayısıyla Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale'in satılmasını talep ettiğini başkan Perez'e bizzat iletti.

Geçtiğimiz yaz 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olarak tüm zamanların bonservis rekorunu kıran Brezilyalı golcü, yeni takımında 22 maçta 20 gol, 14 asistleoynayarak devasa bir performansa imza attı.
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