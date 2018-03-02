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Neymar'ın sakatlığıyla ilgili bomba açıklama!

Paris Saint Germain'in Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan ve doktorların 3 aya kadar sahalardan uzak kalabileceğini söylediği Neymar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Neymar'ın sakatlığıyla ilgili bomba açıklama!
Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar, hafta sonu oynanan Olympique Marsilya maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı.

Ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçiren ve bıçak altına yatacağı açıklanan Brezilyalı süperstar ile ilgili bugünse farklı bir açıklama yapıldı.
 

"2 AY SONRA DÖNERİM"


Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe'te yer alan haberde göre yıldız futbolcunun sezonu kapatmadığı iddia edildi.

Gazeteye konuşan oyuncunun bir yakını, "Yapılan açıklamalar çok abartılı. Eğer her şey yolunda giderse sahalara dönüşü 2 ayı geçmez. Emin olun ki bu yıl PSG formasıyla tekrar oynayacak." şeklinde konuştu.


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