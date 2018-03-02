Neymar'ın sakatlığıyla ilgili bomba açıklama!

"2 AY SONRA DÖNERİM"

Erdinç Şahin

'in dünyaca ünlü yıldızı, hafta sonu oynananmaçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı.Ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçiren ve bıçak altına yatacağı açıklanansüperstar ile ilgili bugünse farklı bir açıklama yapıldı.Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi'te yer alan haberde göre yıldız futbolcunun sezonu kapatmadığı iddia edildi.Gazeteye konuşan oyuncunun bir yakını, "Yapılan açıklamalar çok abartılı. Eğer her şey yolunda giderse sahalara dönüşü 2 ayı geçmez. Emin olun ki bu yıl PSG formasıyla tekrar oynayacak." şeklinde konuştu.