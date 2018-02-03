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Neymar'ın transferi için sponsor desteği!

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar ile ilgili transfer iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. Son olarak da İspanyol basını, Manchester United'ın sponsorlarının kulübü Brezilyalı süperstarın transferi için teşvik ettiğini iddia etti.

Neymar'ın transferi için sponsor desteği!
Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Neymar ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak İspanyol basını, Premier Lig devi Manchester United'ın Brezilyalı süperstarın transferi konusunda harekete geçtiğini yazdı.

Don Balon gazetesinin haberine göre United'ın forma sponsorlarından Chevrolet, Brezilyalı futbolcunun transferi için Kırmızı Şeytanlar'ı ikna etmeye çalışıyor.

Haberde ünlü otomobil markasının Asya ve Avrupa'daki pazar payını arttırabilmek için United'ı Neymar'ın transferine teşvik ettiği ve bonservis bedelinin bir bölümünü karşılama sözü verdiği iddia edildi.


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