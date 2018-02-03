Neymar'ın transferi için sponsor desteği!

Erdinç Şahin

'in geçtiğimiz yazrekor bir bedelle kadrosuna kattığıile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.Son olarak İspanyol basını,devi'ın Brezilyalı süperstarın transferi konusunda harekete geçtiğini yazdı.gazetesinin haberine göre United'ın forma sponsorlarından, Brezilyalı futbolcunun transferi için'ı ikna etmeye çalışıyor.Haberde ünlü otomobil markasının Asya ve Avrupa'daki pazar payını arttırabilmek için United'ı Neymar'ın transferine teşvik ettiği ve bonservis bedelinin bir bölümünü karşılama sözü verdiği iddia edildi.