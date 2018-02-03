Neymar'ın transferi için sponsor desteği!

Paris Saint Germain
'in geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk
rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Neymar
ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak İspanyol basını, Premier Lig
devi Manchester United
'ın Brezilyalı süperstarın transferi konusunda harekete geçtiğini yazdı.
Don Balon
gazetesinin haberine göre United'ın forma sponsorlarından Chevrolet
, Brezilyalı futbolcunun transferi için Kırmızı Şeytanlar
'ı ikna etmeye çalışıyor.
Haberde ünlü otomobil markasının Asya ve Avrupa'daki pazar payını arttırabilmek için United'ı Neymar'ın transferine teşvik ettiği ve bonservis bedelinin bir bölümünü karşılama sözü verdiği iddia edildi.
Erdinç Şahin