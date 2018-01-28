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Neymar PSG'den ayrılacak!

Hakkında Real Madrid'e transfer olacağına yönelik sayısız iddia çıkan Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Oyuncuya yakınlığıyla bilinen bir gazeteci yıldız futbolcunun geleceği hakkında çok net konuştu.

Neymar PSG'den ayrılacak!
Adı uzun bir süredir Real Madrid'le transfer dedikodularına karışan Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Oyuncunun daha önce Barcelona'dan PSG'ye gideceğini herkesten önce duyuran Brezilyalı gazeteci Ulisses Costa, yıldız futbolcunun geleceği hakkında çok net açıklamalar yaptı.
 

NEYMAR İSPANYA'YA DÖNECEK


Neymar'ın kesinlikle Madrid forması giyeceğinin altını çizen Costa, "PSG'nin Şampiyonlar Ligi macerasının bittiği anda Neymar, Real'e transfer olacak ve tekrar İspanya'da oynayacak." sözlerini kullandı.

Real başkanı Florentino Perez de daha önce verdiği bir demeçte Neymar'ı takımda görmeyi çok istediğini ifade etmişti.


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