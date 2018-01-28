Neymar PSG'den ayrılacak!

NEYMAR İSPANYA'YA DÖNECEK

Erdinç Şahin

Adı uzun bir süredir'le transfer dedikodularına karışan'in yıldızıile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Oyuncunun daha önce'dan'ye gideceğini herkesten önce duyuran Brezilyalı gazeteci, yıldız futbolcunun geleceği hakkında çok net açıklamalar yaptı.Neymar'ın kesinlikle Madrid forması giyeceğinin altını çizen Costa,." sözlerini kullandı.Real başkanıde daha önce verdiği bir demeçte Neymar'ı takımda görmeyi çok istediğini ifade etmişti.