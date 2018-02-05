Neymar, Real Madrid için sabırsızlanıyor!

Erdinç Şahin

Adı uzun bir süredir'le transfer dedikodularına karışan'dannde yaklaşanmaçıyla ilgili açıklama geldi.Geçtiğimiz yaz'darekor bir bedelle'nin yolunu tutan Brezilyalı süperstar, Real'e karşı oynamayı dört gözle beklediğini söyledi." diyen Neymar, "" şeklinde konuştu.Neymar, bu sezon PSG forması altında çıktığıoynayarak olağanüstü bir grafik çizdi.