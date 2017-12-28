Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Neymar, Zuniga’nın yaptığı faulü unutamıyor!

Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Neymar, 2014 Dünya Kupası'nda kariyerini bitme noktasına getiren sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Neymar, Zuniga’nın yaptığı faulü unutamıyor!
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar, 2014 Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı bir türlü unutamıyor. Verdiği bir röportajda o günlerde yaşadıklarını anlatan Neymar, “Hayatımın en kötü haftasıydı” ifadelerini kullandı.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Kolombiya ile karşılaşan ev sahibi ekip, Zuniga'nın yaptığı faul sonrası acı içinde yerde kalmış ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.



Neymar futbol kariyerini bitirebilecek düzeydeki sakatlık sonrasında kalan maçlarda oynayamamış ve Brezilya da yarı finalde karşılaştığı Almanya'ya 7-1 yenilerek ağır bir yenilgiyle turnuvaya veda etmişti.

O anlar hakkında konuşan Neymar, “O sakatlık hayatımın en kötü anlarını geçirmeme neden oldu. Ağlıyordum, annemi ve babamı da ağlarken gördüm. Herkes çok üzgündü, dostlarım, ailem” şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu, “Yere düştükten sonra ayaklarımı hareket ettiremiyordum. Doktor beni götürdü ve ağlamaya başladım çünkü çok acı çekiyordum ve hiçbir şey hissetmiyorum. Hastaneye gittikten sonra ‘sana iyi haberlerimiz var. İki santim daha kenara gelseydi felç olacaktın, kariyerin bitmişti' dediler” ifadelerini kullandı.
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı
Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler

Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler
Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu

Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu
Hakan Çalhanoğlu harekâtı

Hakan Çalhanoğlu harekâtı