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Nezarethaneye döner ekmek arasında uyuşturucu hap sokmaya çalıştı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı Kürşat C.'ye ekmek arası döner içinde uyuşturucu niteliği olan hap götüren Müslüm O. polis tarafından gözaltına alındı. 
 

Nezarethaneye döner ekmek arasında uyuşturucu hap sokmaya çalıştı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
 

ARKADAŞINDAN YEMEK İSTEDİ


Ekipler İlkadım ilçesinde bulunan Kökçüoğlu mahallesinde 3 ayrı kişiye bonzai sattığı iddiasıyla Kürşat C.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen ve nezarethaneye koyulan Kürşat C., arkadaşı Müslüm O.'dan yemek istedi.


 

UYUŞTURUCULU EKMEK ARASI DÖNER


Bir süre sonra ekmek arası dönerle gelen Müslüm O., yiyeceği polislere teslim etti. Ekipler, ekmek arası dönerde yaptıkları kontrolde 4 adet uyuşturucu niteliği olan hap ele geçirdi. Polis ardından Müslüm O.'yu da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kürşat C. ile Müslüm O., bugün adliyeye sevk edildi.

 


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