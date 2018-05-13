24 yıl önce çırak olarak başladığı bu işte, son 10 yıldır da kendi işinin patronuymuş. Başkara; “Bağ Kur’umu zamanında ödüyorum ama, kirayı öderken biraz sıkıntı yaşıyorum. Ancak yine de Allah bereket versin, işimizi yürütüyoruz. Bizim işimiz yaz mevsiminde daha iyi olduğu için, durgunluğu atlattık, işlerimiz yavaş yavaş rayına giriyor” dedi.

VERESİYE DE YAPIYORUZ

Nezih Başkara; “Perdeliklerin hammaddesi dışarıdan geliyor, bu yüzden döviz artışı bizi etkiliyor. Fabrika kumaştaki fiyat artışını bize yansıttığında, biz de müşteriden alıyoruz. Biz tanıdığımız kişilere veresiye de yapıyoruz, ancak bazısı batak çıkıyor. Manisa gibi yerde şu anda 67 tane perdeci var, bu çok fazla ve bizi etkiliyor. Bağ Kur ve stopajımız yüksek, bunlar indirilirse, çok rahat ederiz” diyor.