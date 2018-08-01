Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan belgeselde, Nezihe Muhiddin'in mücadeleyle geçen hayatı anlatılıyor.

Senaryosu Ahsen Diner tarafından kaleme alınan uzun metraj belgesel filmle, Muhiddin'in mücadelesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Belgeselde, Nezihe Muhiddin'in hüzünlü bir sonla biten hikayesi anlatılırken, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de ışık tutuluyor.

AKIL HASTANESİNDE SON BULAN BİR HAYAT

Gala gösteriminin 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yapılması planlanan filmin tarih danışmanlığını Yaprak Zihnioğlu'nun üstleniyor.

Ekim Medya tarafından hayata geçirilen film, daha önce Ara Güler’in hayatını anlatan "İstanbul’un Gözü" belgeselinin yanı sıra "Sevan Bıçakçı: İstanbul'u Mücevhere Sığdıran Usta" ve "Saraydan Bakmak" isimli belgeselleri seyirciyle buluşturan ekip tarafından hazırlanıyor.

Görüntü yönetmenliğini Bertan Özer'in üstlendiği belgesel filmde, Nezihe Muhiddin'i tiyatro sanatçısı Aysel Yıldırım canlandırıyor.

"Nezihe: Unutulan Bir Kadının Gerçek Hikayesi", kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden, Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran, hakkında davalar açılan ve hayatına 20 roman, 300 hikaye sığdıran ve bir akıl hastanesinde yalnız başına vefat eden Nezihe Muhiddin'in hayatının her dönemini yansıtmaya hazırlanıyor.

AA