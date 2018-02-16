Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Nice-Lokomotiv Moskova maç özeti (Manuel Fernandes hat-trick yaptı)

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Fransız ekibi Nice sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Mücadeleyi Moskova ekibi 3-2'lik skorla kazanırken bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu

Nice-Lokomotiv Moskova maç özeti (Manuel Fernandes hat-trick yaptı)
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Nice sahasında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Fransız ekibini 4. dakikada Mario Balotelli 1-0 öne geçirdi.

Nice 27. dakikada penaltı kazandı ve İtalyan golcü bir kez daha sahneye çıktı ve 28.dakikada durumu 2-0 yaptı.

FERNANDES YILDIZLAŞTI


45. dakikada sahneye Manuel Fernandes çıktı ve maçta durumu 2-1 'e getirdi.

İkinci yarıda Fernandes fırtınası maça damga vurdu. 69'da ve 77'de  attığı gollerle takımını 3-2'lik galibiyete taşımayı başardı.

Rus ekibi bu skorla rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Ramil Guliyev'e 'Yılın Sporcusu' ödülü

Ramil Guliyev'e 'Yılın Sporcusu' ödülü
Beşiktaş Sompo Japan - Banvit (Maç özeti)

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit (Maç özeti)
Kardemir Karabükspor’a yardım kampanyası

Kardemir Karabükspor’a yardım kampanyası

Giuliano'nun milli takım forması tehlikede

Giuliano'nun milli takım forması tehlikede
Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım’ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım’ın cezasını onadı
Beşiktaş kafilesi Konya'da

Beşiktaş kafilesi Konya'da
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
PFDK'dan Galatasaray'a ceza!

PFDK'dan Galatasaray'a ceza!
Bayern Münih - Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı
Anastasya Brizgalova'dan iltifatlara yanıt: Güzelliğe madalya vermiyorlar

Anastasya Brizgalova'dan iltifatlara yanıt: Güzelliğe madalya vermiyorlar