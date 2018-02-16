Nice-Lokomotiv Moskova maç özeti (Manuel Fernandes hat-trick yaptı)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Nice sahasında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Fransız ekibini 4. dakikada Mario Balotelli 1-0 öne geçirdi.
Nice 27. dakikada penaltı kazandı ve İtalyan golcü bir kez daha sahneye çıktı ve 28.dakikada durumu 2-0 yaptı.
FERNANDES YILDIZLAŞTI
45. dakikada sahneye Manuel Fernandes çıktı ve maçta durumu 2-1 'e getirdi.
İkinci yarıda Fernandes fırtınası maça damga vurdu. 69'da ve 77'de attığı gollerle takımını 3-2'lik galibiyete taşımayı başardı.
Rus ekibi bu skorla rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı.
Mehmet Nuri Turan