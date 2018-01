Nick Cave ve The Bad Seeds, 10 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta

Nazlı Erdol

’nın düzenlediği’nin 25. yılında, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktörile grubude sahne alacak. Cave, 17 yıl aradan sonra, 10 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta’den sevenleriyle buluşacak.Müzik tarihinin son yüzyılını alt üst etmiş isimlerle yaptığı işbirlikleri, düetler ve edebiyat ile sinemaya da dokunan disiplinlerarası sanatsal üretimiyle günümüzün en önemli müzisyenleri arasında sayılan Nick Cave’in 25.’nde yer alacağının belli olmasının ardından’den yapılan açıklama şöyle:"İstanbul Caz Festivali’nin yirmi beşinci yılına özel konuklarının ardı arkası kesilmiyor. Festivalin en yeni, belki de en büyük sürprizi, müzik kariyerinin kırk beşinci yılındaki, müzik tarihi boyunca belki de binlerce sanatçıya ilham kaynağı olmuş, müziğin karanlık prensi, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör, İstanbulluların yıllardır heyecanla yeniden canlı izleyeceği günü beklediği Nick Cave ile grubu The Bad Seeds olacak.… Müzik tarihinin son yüzyılını alt üst etmiş isimlerle yaptığı işbirlikleri, düetler ve edebiyat ile sinemaya da dokunan disiplinlerarası sanatsal üretimiyle günümüzün en önemli müzisyenleri arasında sayılıyor."Fakat bütün bunların yanında Nick Cave’in ayrıca bir de “Bad Seed” olduğu gerçeği çoğunlukla gözden kaçırılır. Rock’n’roll tarihi, grupları solist ve arkasındaki ekip olarak tanımlamaya eğilimlidir, ancak Nick Cave & The Bad Seeds (Türkçe karşılığıyla Nick Cave ve Kötü Tohumlar) bunun tam tersini öneriyor. Nick Cave, hem stüdyoda hem de sahnede, birlikten kuvvet doğuran bir grup müzisyenle omuz omuza duruyor., grup olarak, üyelerinin tek tek başarabileceklerinin çok ötesine geçen bir yaratıcı güç ortaya çıkarıyor. Onları geçtiğimiz otuz yılın en heyecan verici, en etkili gruplarından biri yapan da bu."Nick Cave ve müzikal ordusu, 1984 tarihli’den bu yana, 35 yıla yayılan kariyerleri boyunca neredeyse her iki yılda bir albüm üretkenliğini tutturup dünya üzerindeki hiçbir sese benzemeyen işlere imza attı. Grup kendini hâlâ faaliyet gösteren gruplar arasındaki en yenilikçi, en üretken ve en kanaat önderi konumunu kimselere kaptırmayan üretimlerini, hepsi ayrı birer şiir kitabı ve modern rock mucizesi olan16 uzunçalarla taçlandırdı."Müzik kariyerinde kırk beş yılı deviren Nick Cave’e sahnede post-punk’ın yaşayan en önemli temsilcileri eşlik ediyor. Cave’in müzikal ruh eşi olarak bilinen; ekibin değişmezlerive gruba son iki albümde dahil olanile’ten oluşan tam kadrosuyla, İstanbullu izleyiciyi büyüleyerek kucaklayacak ve uzun zaman hafızalardan çıkmayacak bir performansa imza atacak."Yediden yetmişe herkesin hayranlıkla izlediği bu külliyata bir saygı duruşu ve festivalin yirmi beşinci yılına çok özel bir gece için 10 Temmuz’da’ta buluşmak üzere."Etkinliğin 125 ila 550 TL arasında değişen avantajlı dönem biletleri 26 Ocak Cuma günü 10.30'danitibaren Biletix ve İKSV'de satışa çıkıyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini %25 indirimle 24 Ocak Çarşamba günü, Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 indirimle 25 Ocak Perşembe günü alabilecek. Siz de şimdi Lale Kart üyesi olup biletlerinizi öncelikli ve indirimli almak için ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz."