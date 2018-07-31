Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak göle girdi
Dünyaca ünlü Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner ve sevgilisinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar olay yarattı
Sezonun stresini atmak isteyen 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner, model sevgilisi Philine Roepstorff ile tatilin keyfini çıkarıyor.
Norveç'te tatil yapan ikili Trondheim'de yer alan göle çırılçıplak girdi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
İkili Instagram hesaplarından bu fotoğrafları paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.
Model olan Philine Roepstorff'un Instagram hesabında 258 bin takipçisi bulunuyor.