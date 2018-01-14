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Niğde'de araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Niğde’de kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Niğde'de araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde Bünyamin Kuş yönetimindeki  otomobil kontrolden çıkıp takla attı. 

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bünyamin Kuş olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Ceylan (46), Emrah Songur (29) ve Savaş Ceylan (49) ise yaralandı. 

Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ


Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Recep Ceylan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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