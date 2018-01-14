Niğde'de araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Mine Bozkurt

Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde Bünyamin Kuş yönetimindeki otomobil kontrolden çıkıp takla attı.Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bünyamin Kuş olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Ceylan (46), Emrah Songur (29) ve Savaş Ceylan (49) ise yaralandı.Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Recep Ceylan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.