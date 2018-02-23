Niğde'de cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı

Büşra Kamış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Niğde Açık Cezaevinden firar eden ve ailesi Adana'da yaşayan cinayet hükümlüsü Kurtuluş Çuhalı'yı (35) yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, Çuhalı'nın merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki ailesinin evinde olduğu belirleyerek, bölgede güvenlik önlemi aldı.Bir süre sonra evden çıkan Çuhalı, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.Cinayet hükümlüsü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Çuhalı'nın, 2006 yılında Adnan Menderes Bulvarı'nda arkadaşlarıyla eğlenirken başka bir arkadaş grubuyla gürültü yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, gönderildiği Niğde Cezaevinde 12 yıl hapis yattıktan sonra açık bölüme alındığı öğrenildi.