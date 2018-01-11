Niğde'de kışlada taciz davası



TAVIRLARI DEĞİŞTİ



'ABLA DİYORDUM'



‘BUNLARI SENİN EŞİNE SÖYLESELER'

İdil Janet Demiray

Niğde Bor’da kışla içindeki askeri fabrikada görevli başçavuş hakkında, yanında çalışan kadın memura tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, başçavuşun ailece görüştükleri kadına yönelik sarf ettiği sözlere de yer verildi. Davaya kanıt olarak ise mağdur kadının kaydettiği konuşmalar gösterildi. Polisin incelemesine göre, söz konusu kayıtta, başçavuş, kadına, “Ne istediğimi Allah da biliyor sen de biliyorsun” gibi ifadeler kullanıyor. Milli Savunma Bakanlığı da inceleme başlattı.Davaya konu olay Niğde Bor’da, kışla içindeki askeri fabrikada yaşandı. Başçavuş ile kadın memur, odada görevli diğer kadın memurun bir başka birime geçmesiyle aynı odayı paylaşmaya başladı. Kadının şikâyet dilekçesine göre, başçavuşla ailecek görüştükleri için aralarında yakın ilişki bulunuyordu.Dilekçeye göre, bir süre sonra başçavuşun ifadeleri ve tavrı değişmeye başladı. Kadın, uyarılarına rağmen davranışlarını değiştirmeyen başçavuşun konuşmalarını kayda almaya karar verdi.Kaydı önce amirlerine sonra polise ve savcılığa ileten kadın, kaydı aldıktan aylar sonra suç duyurusunda bulunmasını, “Başıma bir şey gelir diye korktum. Kanıt sayılabileceğini de düşünmemiştim. Ayrıca olanları eşime anlatmamıştım” diye açıkladı. Kurum içindeki araştırmada kadına neden yer değiştirme istemediği ve bu kadar geç şikayette bulunduğunun ısrarla sorulduğu öğrenildi. Suç duyurusu sonrasında Bor Savcılığı, başçavuş hakkında dava açtı. Davaya kanıt olarak ise kadının kayda aldığı konuşmalar gösterildi.İfadesi alınan sanık başçavuş ise kadınla ailece görüştüklerini, kendisine ‘abla’ diye hitap ettiğini, psikolojik sorunları olduğu için iftiralarda bulunduğunu söyledi. Soruşturma dosyasında, sanığın ailesindeki bazı kadınların, mağdur kadını şikayetten sonra aradığı bilgisi de yer alıyor. Davanın duruşması bugün görülecek. Kadının şikâyeti sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nın onayıyla soruşturma da başlatıldı. Müfettişler dava dosyasının örneğini incelemeye aldı.İddianamede, başçavuşun Şubat 2017’den itibaren eski çalıştığı yerlerdeki kadınlarla ilişkilerini mağdur kadına anlatmaya başladığı, sonrasında ise “Bir kere öptürsene” diye başlayan ve daha ağır ifadelerle devam eden taciz konuşmaları yaptığı kaydedildi.İddianamede, kadının kayda aldığı görüşmenin polis tarafından yapılan bilirkişi incelemesine de yer verilerek, “Tutanağa göre, sanık, ‘Ne istediğimi Allah da biliyor, sen de biliyorsun’, ‘Beni anlasan ne güzel olur’ gibi ifadeler kullanmıştır” denildi. Tutanakta, kadının başçavuşa, “Senin kızına, karına böyle şeyler söyleseler hoşuna gider mi” dediği, başçavuşun ise “Karıştırma” diyerek tepki gösterdiği de yer alıyor.(Milliyet)