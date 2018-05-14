156 yayınevinin standının yer aldığı ve 100’e yakın yazarın konuk edildiği fuarda kitapseverler, ünlü yazarlara kitaplarını imzalatma ve söyleşilerine katılma imkanı da buldu. Açıldığı günden itibaren ünlü yazarlara, sunuculara, gazetecilere ve yayınevlerine ev sahipliği yapan Kitap Fuarı yaklaşık 70 bin kitapseveri ağırladı.

'DEVAM EDECEĞİZ'

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Biz Niğde Belediyesi olarak Niğdemizin vatandaşlarımızın kültür dünyasına hizmet etmesi için gerekli etkinliklere devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın fuarımıza yoğun ilgisini görmek bizleri çok mutlu etti. Okuyan ve okutan bir şehir olmak için elimizden ne geliyorsa yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)