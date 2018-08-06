Niğde'de 2 genç kazada hayatını kaybetti

Niğde, sürücüsünün yol çalışması yapılan, trafiğe kapalı alana girdiği otomobil, asfalt serme makinesine çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

06 Ağustos 2018, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 10:39
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Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Yol çalışmasının yapıldığı, trafiğe kapalı alana giren Kağan Kınıklı yönetimindeki 51 KN 178 plakalı otomobil, asfalt serme makinesine çarptı. Kazada sürücü Kağan Kınıklı ve otomobildeki Mehmet Arıöz, yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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