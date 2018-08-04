Ziraat Mühendisi Ahmet Gültekin, henüz daha 2 yaşında olan elma ağaçlarından yıllık 3 bin ton elma rekoltesi elde ettiğini ve Gala çeşidi elmayı dalında boyutuna göre kilosunu 1,8 ile 2 TL arasında satmaya başladığını söyledi. Ahmet Gültekin, erkenci elmaları Rusya, İngiltere, Irak ve Hindistan'a ihracat ettiklerini de kaydetti.

328 BİN TON ELMA HASADI YAPILMIŞTI

Sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yaptığını ifade eden Ahmet Gültekin, "İşletme olarak sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yapıyoruz. 65 hektarlık alanda çeşitli elma ve armut üretimi yapıyoruz. Bunun 10 hektarı armut çeşitlerinden oluştuğu gibi, 55 hektarı da elma çeşitlerinden oluşmaktadır. 55 hektar alanda gala, skarlet ve golden gibi elma üremi yapıyoruz" dedi.

Geçen yıl Niğde'de 9 milyon 854 bin ağaçtan yaklaşık 328 bin tona yakın elma hasadı yapılmıştı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)