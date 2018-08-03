Niğdelilere ücretsiz diyabet eğitimi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Diyabet Okulu' adı altında açılan eğitimlerde konuşan İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Dr. Halil Cansun Kılınç, diyabet dünyada ve ülkemizde çok sık görülen ve hayat boyu devam eden bir hastalık olduğunu belirterek, "Dengeli ve düzenli beslenme ayrıca egzersiz ile önlenebilir ya da geciktirilebilir" dedi.

'EĞİTİM, BAKIMIN TEMEL TAŞI'

Dr. Halil Cansun Kılınç, "Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir. Eğitim, diyabet bakımının temel taşıdır. Diyabetlilerin günlük durumlarını yönetebilmeleri diyabet tedavisinde en önemli özelliktir. Araştırma sonuçları diyabette hasta eğitimi olmadığı zaman, diyabete bağlı gelişen hastalıkların dört kat daha fazla ortaya çıktığını gösteriyor" diye konuştu.

UZMANLAR TARAFINDAN VERİLİYOR

Hastane Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ise "Diyabet okulunda tüm diyabetlilere hastalıklarını nasıl yönetecekleri, tedavi yöntemleri, beslenme, egzersiz, psikolojik uyum süreci vb. konularda rehber olmak amacıyla alanında uzman kişiler tarafından eğitim veriliyor. Diyabet Okulu eğitimlerimizde iç hastalıkları uzmanımız, diyabet eğitim hemşiresi, diyetisyen ve psikolog olmak üzere her konu ayrıntılı bir biçimde konunun uzmanları tarafından anlatılıyor. Diyabet hastalarımız diyabet hemşirelerimize başvurarak her ayın ilk haftası diyabet hemşirelerinin belirlediği tarihlerde ya da istedikleri zaman diyabet okulumuza gelebilirler" şeklinde konuştu.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)