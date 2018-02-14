Nihat Doğan hepsini kaybetti

Nihat Doğan
, 11 Şubat 2015'te Özgecan Aslan
'ın tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından ''Siz de mini eteği giyip, soyunup, laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksınız'' diye tweet atmıştı.
Bu mesaja oyuncu Ahu Sungur'
u da etiketlemişti. Ahu Sungur
ise ''Mini eteği ahlaksızlık olarak görüyorsan Survivor’da bikinili insanlar arasında yarışmayacaksın'' cevabını vermişti.
Nihat Doğan
kendisini eleştiren Ahu Sungur, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'
a dava açmıştı.
''Onlar yüzünden Survivor kadrosundan çıkartıldım'' diyerek tazminat talebinde bulunmuştu.
3 yıldır süren dava sonuçlandı. Mahkeme ''Tanınmış kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Kaybettiyse sorumlusu kendisidir'' diye davaları reddetti.
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