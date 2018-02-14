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Nihat Doğan hepsini kaybetti

Nihat Doğan, 2015'te katledilen Özgecan Aslan'ın ardından attığı tweet'le büyük tepki çekmişti. Nihat Doğan kendisini eleştiren  iki gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a karşı kaybettiği davadan sonra, oyuncu Ahu Sungur'a karşı açtığı davayı da kaybetti

14 Şubat 2018, Çarşamba 15:38
Nihat Doğan hepsini kaybetti
Nihat Doğan, 11 Şubat 2015'te Özgecan Aslan'ın tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından ''Siz de mini eteği giyip, soyunup, laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksınız'' diye tweet atmıştı.



Bu mesaja oyuncu Ahu Sungur'u da etiketlemişti. Ahu Sungur ise ''Mini eteği ahlaksızlık olarak görüyorsan Survivor’da bikinili insanlar arasında yarışmayacaksın'' cevabını vermişti.

Nihat Doğan kendisini eleştiren Ahu Sungur, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a dava açmıştı.

''Onlar yüzünden Survivor kadrosundan çıkartıldım'' diyerek tazminat talebinde bulunmuştu.



3 yıldır süren dava sonuçlandı. Mahkeme ''Tanınmış kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Kaybettiyse sorumlusu kendisidir'' diye davaları reddetti.

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