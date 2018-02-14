Nihat Doğan hepsini kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgecan Aslan için anma mesajı

Özgecan Aslan katliamının ardından 2 yıl geçti acısı dinmedi

Çiğdem Saltık

, 11 Şubat 2015'te'ın tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından ''Siz de mini eteği giyip, soyunup, laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksınız'' diye tweet atmıştı.Bu mesaja oyuncuu da etiketlemişti.ise ''Mini eteği ahlaksızlık olarak görüyorsan Survivor’da bikinili insanlar arasında yarışmayacaksın'' cevabını vermişti.kendisini eleştirena dava açmıştı.''Onlar yüzünden Survivor kadrosundan çıkartıldım'' diyerek tazminat talebinde bulunmuştu.3 yıldır süren dava sonuçlandı. Mahkeme ''Tanınmış kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Kaybettiyse sorumlusu kendisidir'' diye davaları reddetti.