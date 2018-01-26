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Nihat Doğan Seda Sayan'a asıldı mı? (12 yıl sonra bir araya geldiler)

Show Tv'de yeni formatıyla programa başlayan Seda Sayan 4 gündür ekranlarda yoktu. RTÜK tarafından uygulanan cezanın bitmesiyle yeniden ekranlara dönen Seda Sayan eski sevgilisi Nihat Doğan'ı programa dün konuk etti. Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra yeniden bir araya geldi

Nihat Doğan Seda Sayan'a asıldı mı? (12 yıl sonra bir araya geldiler)
Sevgili oldukları dönemde Seda Sayan'ın kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen Nihat Doğan, Seda Sayan'ı taklit etti. Seda Sayan ile birlikteyken henüz şöhret olmayan Nihat Doğan o günlerde Seda Sayan'ın sıkı denetimindeymiş. Ağzını her açtığında Seda Sayan'ın pot kıracak diye korktuğunu anlatan Nihat Doğan, 'Gözleri ile işaret ederdi' dedi.

Seda Sayan duydukları karşısında utandığını söyleyerek "Rezil etti beni" deyip gülme krizine girdi.

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''NİHAT DOĞAN SEDA SAYAN'A YÜRÜYOR''

Nihat Doğan 12 yıl önce nikah masasından döndüğü Seda Sayan'ın güzelliğini de öve öve bir hal oldu. 'Nihat Doğan, Seda Sayan'a yürüyor' dedirtti.

İşte Nihat Doğan'ın o sözleri:

"Hala aynısın vallahi, ilk gördüğüm gibisin. Sen dondurdun mu ne yaptın kendini? Beni dondurdu. 12 sene önce gördüm dondum, yine dondum, hala çok güzelsin.Televizyonculuğu bana öğreten Seda Hanım'dır. Aydın insan, sanatçı insan her şeyi taşıyabilmeyi bilmeli. Ayrılığı taşımanın ağırlığı daha fazladır. Ayrılığı taşıyan adam, adam gibi adamdır. Kadınlar hayatın rengidir.''

SEDA SAYAN'A, NİHAT DOĞAN YORUMU GELMİŞTİ

Seda Sayan'a, Instagram'daki bir takipçisi, ''Programa Nihat Doğan'ı da konuk edin, ortalık yıkılır'' yorumunu yazmış, Seda Sayan da takipçisine,''Konuştuk, geliyor'' açıklamasını yapmıştı.

 


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