Nihat Doğan Seda Sayan'a asıldı mı? (12 yıl sonra bir araya geldiler)

''NİHAT DOĞAN SEDA SAYAN'A YÜRÜYOR''

Çiğdem Saltık

Sevgili oldukları dönemde'ın kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen, Seda Sayan'ı taklit etti.ile birlikteyken henüz şöhret olmayano günlerde Seda Sayan'ın sıkı denetimindeymiş. Ağzını her açtığında'ın pot kıracak diye korktuğunu anlatan, 'Gözleri ile işaret ederdi' dedi.duydukları karşısında utandığını söyleyerek "Rezil etti beni" deyip gülme krizine girdi.​''12 yıl önce nikah masasından döndüğü'ın güzelliğini de öve öve bir hal oldu. 'Nihat Doğan, Seda Sayan'a yürüyor' dedirtti.İşte Nihat Doğan'ın o sözleri:"Hala aynısın vallahi, ilk gördüğüm gibisin. Sen dondurdun mu ne yaptın kendini? Beni dondurdu. 12 sene önce gördüm dondum, yine dondum, hala çok güzelsin.Televizyonculuğu bana öğreten Seda Hanım'dır. Aydın insan, sanatçı insan her şeyi taşıyabilmeyi bilmeli. Ayrılığı taşımanın ağırlığı daha fazladır. Ayrılığı taşıyan adam, adam gibi adamdır. Kadınlar hayatın rengidir.''n'a, Instagram'daki bir takipçisi, ''Programa Nihat Doğan'ı da konuk edin, ortalık yıkılır'' yorumunu yazmış, Seda Sayan da takipçisine,''Konuştuk, geliyor'' açıklamasını yapmıştı.