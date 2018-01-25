Nihat Doğan Seda Sayan'ın programına konuk oldu (Seda Sayan açıkça sordu)

''REZİL ETTİN BENİ''

SEDA SAYAN'DAN 12 YIL SONRA İTİRAF

''SURVİVOR'DA CİNSELLİK OLUYOR MU?''

SEDA SAYAN'A, NİHAT DOĞAN YORUMU GELMİŞTİ

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Çiğdem Saltık

, Seda Sayan'a konuk oldu.n'ın yanı sıra programa, yazar ve sağlıklı yaşam koçuile gazetecide konuk oldu.Sevgili oldukları dönemdeın kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen, Seda Sayan'ı taklit etti., "Rezil etti beni" deyip gülme krizine girdi.'dan da 12 yıl sonra şu itiraf geldi: ''Nihat'la beni yakıştırmayanlar vardı''"Survivor'da cinsellik oluyor mu?" diye açıkça soru soran'a"Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun." dedi.Programın diğer konuklarından sağlıklı yaşam koçu"Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz." dedi.n'a, Instagram'daki bir takipçisi, ''Programa Nihat Doğan'ı da konuk edin, ortalık yıkılır'' yorumunu yazmış, Seda Sayan da takipçisine,''Konuştuk, geliyor'' açıklamasını yapmıştı.