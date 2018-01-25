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Nihat Doğan Seda Sayan'ın programına konuk oldu (Seda Sayan açıkça sordu)

Seda Sayan, SHOW TV'deki programında türkücü Nihat Doğan'ı ağırlıyor. Gündem yaratan konu ve konuklarıyla magazin gündeminin nabzını tutan Seda Sayan'la yine çok konuşulacak

25 Ocak 2018, Perşembe 17:33
Nihat Doğan Seda Sayan'ın programına konuk oldu (Seda Sayan açıkça sordu)
Türkücü Nihat Doğan, Seda Sayan'a konuk oldu. Nihat Doğan'ın yanı sıra programa, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu ile gazeteci Pelin Çini de konuk oldu.

''REZİL ETTİN BENİ''

Sevgili oldukları dönemde Seda Sayan'ın kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen Nihat Doğan, Seda Sayan'ı taklit etti. Seda Sayan, "Rezil etti beni" deyip gülme krizine girdi.



SEDA SAYAN'DAN 12 YIL SONRA İTİRAF

Seda Sayan'dan da 12 yıl sonra şu itiraf geldi: ''Nihat'la beni yakıştırmayanlar vardı''

''SURVİVOR'DA CİNSELLİK OLUYOR MU?''

"Survivor'da cinsellik oluyor mu?" diye açıkça soru soran Seda Sayan'a Nihat Doğan "Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun." dedi.

Programın diğer konuklarından sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu "Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz." dedi.



SEDA SAYAN'A, NİHAT DOĞAN YORUMU GELMİŞTİ

Seda Sayan'a, Instagram'daki bir takipçisi, ''Programa Nihat Doğan'ı da konuk edin, ortalık yıkılır'' yorumunu yazmış, Seda Sayan da takipçisine,''Konuştuk, geliyor'' açıklamasını yapmıştı.

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