Nihat Doğan Seda Sayan'ın programına konuk oldu (Seda Sayan açıkça sordu)

Türkücü Nihat Doğan
, Seda Sayan'a konuk oldu. Nihat Doğa
n'ın yanı sıra programa, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu
ile gazeteci Pelin Çini
de konuk oldu.
''REZİL ETTİN BENİ''
Sevgili oldukları dönemde Seda Sayan'
ın kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen Nihat Doğan
, Seda Sayan'ı taklit etti. Seda Sayan
, "Rezil etti beni" deyip gülme krizine girdi.
SEDA SAYAN'DAN 12 YIL SONRA İTİRAF
Seda Sayan
'dan da 12 yıl sonra şu itiraf geldi: ''Nihat'la beni yakıştırmayanlar vardı''
''SURVİVOR'DA CİNSELLİK OLUYOR MU?''
"Survivor'da cinsellik oluyor mu?" diye açıkça soru soran Seda Sayan
'a Nihat Doğan
"Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun." dedi.
Programın diğer konuklarından sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu
"Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz." dedi.
SEDA SAYAN'A, NİHAT DOĞAN YORUMU GELMİŞTİ
Seda Saya
n'a, Instagram'daki bir takipçisi, ''Programa Nihat Doğan'ı da konuk edin, ortalık yıkılır'' yorumunu yazmış, Seda Sayan da takipçisine,''Konuştuk, geliyor'' açıklamasını yapmıştı.
Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)
Seda Sayan'ın programı bugün neden yok? Show TV'den büyük şok
Seda Sayan'a Murat Karabova şoku (Murat Karabova hangi şarkıcının klibinde oynadı?)
Çiğdem Saltık