Ramazan boyunca sahur programı sunan Nihat Hatipoğlu'na zaman zaman ilginç sorular da yöneltilebiliyor.

Dün Sultanahmet Meydanı'nda sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu'na alandaki dinleyicilerden biri "Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır?" diye sordu.

"BAŞKA BİR DİN MENSUBUYSA ONA FAYDA SAĞLAMAZ"

Bu soru karşısında gülmekten kendini alamayan Hatipoğlu, "Kur'an-ı Kerim ayetleri, o ayetlere inananlara fayda sağlar. Eğe inanmıyorsa, başka bir din mensubuysa o Fatiha'nın ona fayda sağlaması mümkün değildir. Yani siz burada günaha girmediniz" şeklinde cevap verdi.



