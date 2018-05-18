Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sahur programına uzun saçlı Musa ile annesi damga vurdu. Annesi, "Peygamber Efendimiz'in saçları uzun olduğu için ben de oğlumun saçını uzattım. Bu yüzden günah işlemiş olur muyuz?" diye sordu.

"SEN YİNE DE SAÇLARINI TOPARLAT"

Nihat Hatipoğlu, "Evet, Efendimiz'in de saçı uzundu ama bu uzunluk kulak memelerini pek geçmezdi. Hiç bu kadar uzamamıştı. Dini açıdan bir sorun yok ama sen yine de saçlarını biraz toparlat" dedi.



