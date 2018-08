Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Nihat Kahveci’ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.

Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Nihat bizden tefeci gibi para aldı'' ifadelerini kullanmıştı.

Nihat'ın Fikret Orman'a, "Siz busunuz. Bilmediğiniz çok şeyi biliyorum" gibi ifadeler kullanması da dikkat çekti.

İşte o paylaşım:





NE OLMUŞTU?

Fikret Orman, bir gazetecinin "Nihat Kahveci'nin parasını UEFA üzerinden aldığı ve sizin bu duruma tepki gösterdiğiniz ne kadar doğru" sorusu üzerine, şunları söylemişti:

"Çok doğru. Beşiktaş'ın durumu ortada. Beşiktaş olmasaydı, Nihat Kahveci şu anda Bağcılar'da mı nerede top oynuyorsa orada bir yerdeydi. Beşiktaş sayesinde bir yere gelmiştir. Her yerde de böyle 'Beşiktaş, Beşiktaş' diye anlatıyorlar, ama iş paraya geldiğinde, kimsenin parayla alakalı bir şey yaptığı yok. Ben de çarpıcı gerçeklerle herkesin yüzleşmesini istiyorum. Nihat 3 senesini yaktığını ifade ediyor. Hayır, 3 senesini yaktığı filan yok. Nihat oynadığı her sezonun kuruşuna kadar parasını alıyor. Zaten alması lazım, biz de alsın diyoruz. Fakat Beşiktaş Kulübü'nden 400 bin, 500 bin euro faiz istemek...Bunun hakla alakası yoktur. Nihat için ben başkan olduğum sürece Beşiktaş defteri her türlü kapanmıştır. Allah yolunu açık etsin."