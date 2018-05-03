Nihat Odabaşı'ndan Deniz Akkaya'ya sert sözler!

Deniz Akkaya yeni sevgiliyle el ele

Çiğdem Saltık

Fashion TV ödül gecesinin sunuculuğunu üstlenenile '' ödülüne layık görülenarasındaki gerginlik herkesi şoke etti.Ödülünü almak için sahneye davet etilen'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duraniçin fotoğrafçı Instastory'ye ''Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!'' yazdı., bununla da kalmadı, sahnede'ya tepkisini şu sözlerle gösterdi: