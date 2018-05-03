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Nihat Odabaşı'ndan Deniz Akkaya'ya sert sözler!

Fashion TV ödül gecesine fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile manken Deniz Akkaya gerginliği damga vurdu

Nihat Odabaşı'ndan Deniz Akkaya'ya sert sözler!
Fashion TV ödül gecesinin sunuculuğunu üstlenen Deniz Akkaya ile 'Yılın En İyi Klip Yönetmeni' ödülüne layık görülen Nihat Odabaşı arasındaki gerginlik herkesi şoke etti.

Ödülünü almak için sahneye davet etilen Nihat Odabaşı'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duran Deniz Akkaya için fotoğrafçı Instastory'ye ''Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!'' yazdı.



Nihat Odabaşı, bununla da kalmadı, sahnede Deniz Akkaya'ya tepkisini şu sözlerle gösterdi:



Deniz Akkaya yeni sevgiliyle el eleDeniz Akkaya yeni sevgiliyle el ele


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