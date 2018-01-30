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Nihat Özdemir: Şekip Mosturoğlu Keşke öyle demeseydi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Nihat Özdemir, TRT Spor'da Basın Tribünü programında konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir: Şekip Mosturoğlu Keşke öyle demeseydi
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Nihat Özdemir, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e övgü dolu sözler söylemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nihat Özdemir,Yıldırım Demirören çok zor zamanda göreve geldi ve futbol içerisindeki kaosu çok güzel idare ederek, hepsini geride bıraktı. Türk futboluna huzur geldi” ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren Nihat Özdemir, EURO 2024'ü almak için şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi.
 

"KEŞKE ÖYLE DEMESEYDİ"


TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, Fenerbahçe'deki seçim yarışını da değerlendirdi.

Divan Kurulu'ndaki tartışmayla ilgili konuşan Nihat Özdemir "Fenerbahçe Divan Kurulu'nda keşke Şekip Mosturoğlu o açıklamayı yapmasaydı, keşke Ali Koç da o cevabı vermeseydi. Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.


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