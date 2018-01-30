Nihat Özdemir: Şekip Mosturoğlu Keşke öyle demeseydi

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Nihat Özdemir, TFF Başkanı Yıldırım Demirören
’e övgü dolu sözler söylemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Nihat Özdemir,
“Yıldırım Demirören
çok zor zamanda göreve geldi ve futbol içerisindeki kaosu çok güzel idare ederek, hepsini geride bıraktı. Türk futboluna huzur geldi” ifadelerini kullandı.
UEFA
Başkanı ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren Nihat Özdemir
, EURO 2024
'ü almak için şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi.
"KEŞKE ÖYLE DEMESEYDİ"
TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, Fenerbahçe
'deki seçim yarışını da değerlendirdi.
Divan Kurulu'ndaki tartışmayla ilgili konuşan Nihat Özdemir "Fenerbahçe Divan Kurulu
'nda keşke Şekip Mosturoğlu
o açıklamayı yapmasaydı, keşke Ali Koç
da o cevabı vermeseydi. Fenerbahçe
'ye yakışan bir kongre olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin