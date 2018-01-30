Nihat Özdemir: Şekip Mosturoğlu Keşke öyle demeseydi

"KEŞKE ÖYLE DEMESEYDİ"

Erdinç Şahin

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden’e övgü dolu sözler söylemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.çok zor zamanda göreve geldi ve futbol içerisindeki kaosu çok güzel idare ederek, hepsini geride bıraktı. Türk futboluna huzur geldi” ifadelerini kullandı.Başkanı ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren'ü almak için şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi.'deki seçim yarışını da değerlendirdi.Divan Kurulu'ndaki tartışmayla ilgili konuşan'nda keşkeo açıklamayı yapmasaydı, keşkeda o cevabı vermeseydi.'ye yakışan bir kongre olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.