Nijerya'da 8,6 milyon çocuk okula gidemiyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iç çatışmalar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 8,6 milyon çocuk okula gidemiyor

20 Ocak 2018, Cumartesi 16:39
Nijerya'da 8,6 milyon çocuk okula gidemiyor
Nijerya Eğitim Bakanlığı yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya’da farklı nedenlerle 8,6 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

Okula gidemeyen çocukların oranının geçen yıla göre düştüğü belirtilen açıklamada, "Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin görevi devralmasıyla başlatılan çalışmalar neticesinde okula gidemeyen çocukların sayısı 10,5 milyondan 8,6 milyona geriledi" ifadeleri yer aldı.

20 MİLYON ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR

Dünya genelinde yaklaşık  20 milyon çocuk okula gidemezken Nijerya’da okula gidemeyenlerin çoğunluğunu göçebe sığır  çobanları, balıkçılıkla uğraşan ya da çiftçi ailelerin çocukları oluşturuyor.

Çocukların okula gidememesinde yoksulluk, ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram örgütünün saldırıları etkili oluyor.

 


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