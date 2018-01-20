Nijerya'da 8,6 milyon çocuk okula gidemiyor

20 MİLYON ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR

Senim Tanay

yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya’da farklı nedenlerle 8,6 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı.Okula gidemeyen çocukların oranının geçen yıla göre düştüğü belirtilen açıklamada, "Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin görevi devralmasıyla başlatılan çalışmalar neticesinde okula gidemeyen çocukların sayısı 10,5 milyondan 8,6 milyona geriledi" ifadeleri yer aldı.Dünya genelinde yaklaşık 20 milyon çocuk okula gidemezken Nijerya’da okula gidemeyenlerin çoğunluğunu göçebe sığır çobanları, balıkçılıkla uğraşan ya da çiftçi ailelerin çocukları oluşturuyor.Çocukların okula gidememesinde yoksulluk, ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram örgütünün saldırıları etkili oluyor.