Nijerya'da Boko Haram 111 kız öğrenciyi kaçırdı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırı sonrası kaybolan öğrenci sayısının 111 olduğu bildirildi

Nijerya'da Boko Haram 111 kız öğrenciyi kaçırdı
Yobe eyaleti Polis Sözcüsü Abdulmaliki Sumonu, yaptığı açıklamada, Dapchi bölgesinde örgütün bir okula düzenlediği saldırının ardından çok sayıda kız öğrencinin kaybolduğunu ifade etti.

Sumonu, 926 öğrenciden sadece 815'inin okulda göründüğünü belirterek, saldırıdan sonra 111 kız öğrenciden haber alınamadığını kaydetti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ GÖÇ ETTİ

Bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını dile getiren Sumonu, kısa zamanda öğrencilerin kurtarılacağını söyledi.

Pazartesi günü Boko Haram tarafından eyaletin Dapchi bölgesinde bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmiş ve saldırı sonrası 94 öğrencinin kaybolduğu iddia edilmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

AA


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