Nijerya'da eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor



BOKO HARAM ÜYELERİNE REHABİLİTASYON

Can Hakman

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gombe eyaletinde 254 eski örgüt üyesi için yürütülen program kapsamında 95 kişi rehabilitasyon ve topluma kazandırma programını tamamlayarak mezun oldu.Program Koordinatörü Tuğgeneral Bamidele Shafa, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Programı tamamlayan eski 95 eski örgüt üyesine el sanatları, berberlik, terzilik ve ayakkabı yapımı gibi meslekler öğretildi." ifadelerini kullandı.Shafa, mezunların programda öğrendiklerini dışarıda uygulamak için hevesli ve istekli olduklarını kaydetti.Nijerya ordusu,örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda teslim olan militanlar ve serbest bırakılanlar için rehabilitasyon ve topluma kazandırma programı düzenliyor.'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.AA