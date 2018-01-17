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Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı

Nijerya’da düzenlenen intihar saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin yaralandığı belirtildi

Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı
Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA), Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da gerçekleştirilen intihar saldırısında 12 kişinin öldürüldüğünü 48 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRIYI 2 İNTİHAR BOMBACISI GERÇEKLEŞTİRDİ


Açıklamada, saldırının yerinden edilmiş insanların yaşadığı bir kampın bulunduğu Muna Garage bölgesinde bir pazar yerinde 2 intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Saldırıyı, Nijeya’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Boko Haram örgütünün gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

BOKO HARAM 20 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU


Boko Haram militanlarının 8 yıldır süren ölümcül faaliyetleri sonucu 20 bin kişi hayatını kaybetti.
 
Öte yandan, Pazartesi günü, Nijerya ordusunun yakaladığı ancak gözaltındayken pişman olduklarını söyleyen 244 Boko Haram örgütü üyesi serbest bırakılmıştı.
 


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