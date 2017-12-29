Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü

Nazlı Erdol

'da pazar yerine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Amarwa bölgesinde intihar saldırganının üzerindeki bombayı patlatması sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.Saldırganın terör örgütüüyesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.bölgesi son 8 yılda Boko Haram'ın birçok saldırısına maruz kaldı.'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösterenörgütü, liderleriun gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.